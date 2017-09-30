Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|30 сен 2017|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Культура | В Пензе выступила популярная в 90-х певица Линда

30.09.2017|16:59
Печать

В Пензе выступила женщина-загадка, исполняющая танцы тибетских лам, певица Линда. Она почти не изменилась со времен своей знаменитой «Вороны». Так говорили фанаты, встречавшие одну из самых неординарных и эксцентричных российских исполнительниц.

В 90-е годы ее песни гремели едва ли не из каждого радиоприемника и магнитофона. Режиссером первого видеоклипа Линды был сам Федор Бондарчук, а дебютный альбом тиражом 250 000 экземпляров разлетелся мгновенно.

«Очень чумовая группа из 90-х. Мне кажется, мы выросли под эту своеобразную музыку. Это музыка, которую стоит послушать», - подчеркнул один из зрителей.

В Пензе Линда представила программу, с которой сейчас гастролирует по городам России. В эксклюзивном интервью 11 каналу певица заявила, что работу над новыми произведениями никогда не прекращает и сейчас готовится к выходу ее уже 13-й по счету альбом.

«Музыка, мысли, ощущения, жизнь. Каждый день - это новое рождение», - отметила Линда.

На концерте в Пензе публика с восторгом встречала и малознакомые, и уже давно полюбившиеся композиции. Линда поблагодарила фанатов за теплый прием и отметила, что перед такой публикой всегда приятно выступать.

«Всем яркого солнца, голубого неба, большого будущего, терпения, любви, понимания, всего самого хорошего!» - пожелала она пензенцам.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!