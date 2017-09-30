30.09.2017 | 16:59

В Пензе выступила женщина-загадка, исполняющая танцы тибетских лам, певица Линда. Она почти не изменилась со времен своей знаменитой «Вороны». Так говорили фанаты, встречавшие одну из самых неординарных и эксцентричных российских исполнительниц.

В 90-е годы ее песни гремели едва ли не из каждого радиоприемника и магнитофона. Режиссером первого видеоклипа Линды был сам Федор Бондарчук, а дебютный альбом тиражом 250 000 экземпляров разлетелся мгновенно.

«Очень чумовая группа из 90-х. Мне кажется, мы выросли под эту своеобразную музыку. Это музыка, которую стоит послушать», - подчеркнул один из зрителей.

В Пензе Линда представила программу, с которой сейчас гастролирует по городам России. В эксклюзивном интервью 11 каналу певица заявила, что работу над новыми произведениями никогда не прекращает и сейчас готовится к выходу ее уже 13-й по счету альбом.

«Музыка, мысли, ощущения, жизнь. Каждый день - это новое рождение», - отметила Линда.

На концерте в Пензе публика с восторгом встречала и малознакомые, и уже давно полюбившиеся композиции. Линда поблагодарила фанатов за теплый прием и отметила, что перед такой публикой всегда приятно выступать.

«Всем яркого солнца, голубого неба, большого будущего, терпения, любви, понимания, всего самого хорошего!» - пожелала она пензенцам.