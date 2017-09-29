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Культура | В Пензе выступила американская джазовая певица Мэла Уолдрон

29.09.2017|15:55
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В Пензе, за тысячи километров от родной страны, встретились два американских музыканта: органист Колин Эндрюс и певица Мэла Уолдрон. И если поклонник классики еще только настраивался на сольное выступление, то дама уже была готова подняться на сцену филармонии.

«Я буду исполнять две композиции собственного сочинения, а также песни известных авторов, например, хит группы Doors», - рассказала Мэла Уолдрон.

Мэла родилась в семье джазовых музыкантов. Живет в Нью-Йорке, много гастролирует. В Пензе выступает во второй раз совместно с ансамблем «Экспресс-бэнд».

«Я считаю, что у джаза есть большое будущее, потому что многие молодые люди интересуются такой музыкой, с удовольствием занимаются. Это перспективное направление», - отметила Мэла Уолдрон.

Пенза стала лишь одним из городов, которые вошли в российский гастрольный тур заокеанской исполнительницы. Домой джаз-дива вернется нескоро.

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