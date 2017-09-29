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Культура | Пензенцы исполнили хиты «Руки вверх» вместе с Сергеем Жуковым

29.09.2017|15:37
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Пенза восторженно встретила лидера группы «Руки вверх», который выступил в «Дизель - Арене» в рамках юбилейного тура. Коллективу исполнилось 20 лет.

На концерт пришли и пенсионеры, и те, кто еще не родился, когда группа была основана.

В 2006-м Сергей Жуков и Алексей Потехин распустили коллектив. Но через два года Сергей стал использовать проверенное временем название для сольной карьеры, параллельно работая продюсером других исполнителей.

Кстати, в 2000 году немецкая группа записала кавер на песню «Руки вверх», которая вошла в TOP-30 американского хит-парада и TOP-20 английского.

По словам Сергея Жукова, авторские отчисления от композиции оказались больше, чем за предыдущие восемь лет работы. Миллионные копии кассет в 90-х и начале 2000-х в основном были пиратскими.

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