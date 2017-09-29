29.09.2017 | 11:01

В пятницу, 29 сентября, в Губернаторском доме (Пенза, ул. Советская, 3) открылась выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле, под названием «От Моне до Ренуара. Великие импрессионисты».

«Экспозиция разместилась в трех залах. В ней представлены пятьдесят репродукций картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века: Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена - и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога», - сообщили в пресс-службе туристско-информационного центра Пензенской области.

Выставка будет действовать до 19 ноября. Она открыта с 10:00 до 18:00 со вторника по воскресенье, понедельник - выходной.