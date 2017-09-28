28.09.2017 | 15:45

Учащиеся средних специальных образовательных учреждений сыграли в КВН в рамках «Кубка профессионалов». Если несколько лет назад на подобных выступлениях зрителям удавалось только редкий раз улыбнуться, то сейчас многие смеялись от души. Первой выступила команда колледжа архитектуры и строительства «Выхода нет».

«В апреле у нас была «Школа КВН». По ее итогам мы отобрали десять команд, которые могут представить себя и свой колледж на этой сцене. По итогам редактур осталось семь команд», - сообщил директор лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

В рамках первого областного фестиваля КВН «Кубок профессионалов» редакторы предложили командам два классических конкурса: «Приветствие» и «Разминку».

Команда «Сборная мира» из колледжа информационных и промышленных технологий стала победительницей, ей достался кубок профессионалов и право играть в полуфинале областной лиги КВН «Сура».