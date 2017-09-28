Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

Культура | Учащиеся колледжей сыграли в КВН в рамках «Кубка профессионалов»

28.09.2017|15:45
Печать

Учащиеся средних специальных образовательных учреждений сыграли в КВН в рамках «Кубка профессионалов». Если несколько лет назад на подобных выступлениях зрителям удавалось только редкий раз улыбнуться, то сейчас многие смеялись от души. Первой выступила команда колледжа архитектуры и строительства «Выхода нет».

«В апреле у нас была «Школа КВН». По ее итогам мы отобрали десять команд, которые могут представить себя и свой колледж на этой сцене. По итогам редактур осталось семь команд», - сообщил директор лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

В рамках первого областного фестиваля КВН «Кубок профессионалов» редакторы предложили командам два классических конкурса: «Приветствие» и «Разминку».

Команда «Сборная мира» из колледжа информационных и промышленных технологий стала победительницей, ей достался кубок профессионалов и право играть в полуфинале областной лиги КВН «Сура».

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!