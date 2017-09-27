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Культура | В Пензе выступит американская певица Мэла Уолдрон

27.09.2017|15:53
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В Пензу приехала знаменитая джазовая певица из Соединенных Штатов Мэла Уолдрон. В музыкальных кругах ее называют «голосом Нью-Йорка».

Мэла уже выступала в Пензе полтора года назад. Теперь привезла новую программу. На сцену американка вышла, как и прежде, вместе с эстрадно-джазовым ансамблем под руководством Юрия Белоногова.

«Это колоссальный опыт для нас работать с музыкантами, которые живут за океаном. Мы все разные, когда мы вместе встречаемся на сцене, и наша работа зрителям нравится, мы очень рады», - отметил Юрий Белоногов.

«Для меня творчество и выступление на сцене - это большое вдохновение. К тому же я люблю дарить своим зрителям положительные эмоции. Такая работа мне очень нравится», - отметила Мэла Уолдрон.

Выступит Мэла Уолдрон в филармонии 28 сентября.

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Гость|27.09.2017 19:15|

Сбор от концерта голодающим солдатам НАТО...

Имя: Гость
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