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Культура | Детской музыкальной школе № 1 исполнилось 135 лет

26.09.2017|16:45
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К юбилею детской музыкальной школы № 1 выпустили 1 000 праздничных открыток. Это одно из старейших учебных заведений России, в сентябре 2017-го ему исполнилось 135 лет. Здесь занимаются 400 юных пианистов, скрипачей, вокалистов.

«Всегда говорю: неталантливых детей нет. Всех можно научить, просто правильно выбрать методику», - отметила директор ДМШ № 1 г. Пензы Татьяна Демина.

Для Татьяны Деминой этот год еще знаменателен и тем, что 40 лет назад она пришла работать в детскую музыкальную школу на улице Богданова. Коллектив всегда славился своими крепкими традициями. В таинственный мир звуков ребят погружают 38 преподавателей. Это люди, преданные своему делу. Они гордятся успехами учеников.

«Одна из наших учениц Павлова Анна преподает в Австрии, в Вене, в академии музыки, окончив эту академию», - рассказала преподаватель ДМШ № 1 г. Пензы Галина Гроссман.

«Классическая музыка является базой, как и классический танец, классический рисунок. Основа для полета фантазии», - добавил выпускник ДМШ № 1 г. Пензы Роман Глазков.

Юбилей школы ее коллектив, воспитанники, выпускники отметили в Центре культуры и досуга. Принимали поздравления от гостей - чиновников, коллег, друзей.

Пришедшим на праздник юные музыканты и их преподаватели подготовили концертную программу.

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Гость|26.09.2017 18:58|

Музыка нас связала...

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