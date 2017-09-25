25.09.2017 | 17:49

Во вторник, 26 сентября, в пединституте пройдет всероссийская научная конференция с международным участием «Пенза - моя вдохновительница: Жизнь и творчество Д. В. Давыдова».

В программе заявлено более 40 докладов ученых из Москвы, Минска, Уфы, Орла, Рязани, Саратова, Саранска, Смоленска, Елабуги.

Обсуждение пройдет на заседаниях четырех секций: «Жизнь и военная служба Д. В. Давыдова. Русская армия в эпоху наполеоновских войн», «Русская культура первой половины XIX века и дворянская усадьба», «История Среднего Поволжья конца XVIII - первой половины XIX века», «Литературное творчество Д. В. Давыдова и русская литература первой половины XIX века».

«Конференция пройдет в главном корпусе педагогического института, начало работы в 10:00», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.