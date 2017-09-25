25.09.2017 | 15:46

Юные посетители картинной галереи и ее сотрудники, одетые в тельняшки, погрузились в мир морских приключений. Выставку «Беспокойного моря душа» решили закрыть необычной программой.

Экспозиция была приурочена к 200-летию со дня рождения известного мариниста Ивана Айвазовского. На выставке представили один из его холстов.

«Привлечь в галерею людей, которые там никогда не были и не пришли бы, не открыли бы для себя мир искусства. Сегодня мы подводим итоги сразу двух акций», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В окружении работ мастеров морских пейзажей проходило и награждение участников фотоконкурса «Я и море». Алексей Журавлев прислал свои снимки, за что и получил памятный подарок. Кстати, мальчик - частый гость галереи.

«Постоянно узнаешь что-то новое о художниках, мастерах, которые владеют интересными техниками», - рассказал Алексей.

Кстати, уже совсем скоро место морских пейзажей займут работы импрессионистов. Их разместят в двух залах. В других также сменят экспозиции.

«К 100-летию революции и 99-летию комсомола сделаем большие оригинальные выставки», - уточнил Кирилл Застрожный.

Они обещают быть креативными и интересными для разных возрастных групп посетителей.