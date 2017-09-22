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Культура | В Литературном музее на фестивале выступили поэты и барды

22.09.2017|18:45
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Учащихся Пензенского архитектурно-строительного колледжа пригласили в Литературный музей. Здесь в рамках второго дня фестиваля «Часовые любви» проходила творческая встреча с поэтами и исполнителями бардовской песни.

Пензенец Илья Матюгов с удовольствием пришел на это поэтическое мероприятие. Как оказалось, молодой человек и сам пробовал писать стихи.

«Но подбирать рифму для меня очень сложно. Так что я больше по прозе практикуюсь», - признался он.

Этот сентябрьский фестиваль стал традиционным. Он проходит в Пензе уже шестой раз, из регионального давно превратился во всероссийский.

«Участвуют здесь гостья из Москвы Аглая Смородина и гость из Самары Николай Клюшкин», - рассказала писательница Лидия Терехина.

Завершатся «Часовые любви» большим гала-концертом. Он состоится в субботу, 23 сентября, в Доме молодежи.

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