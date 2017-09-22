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Культура | В филармонии состоялся вечер памяти Евгения Евтушенко

22.09.2017|16:30
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В органном зале состоялся творческий вечер квартета «Губерния», певицы Марты Серебряковой и артистов камерного театра «Голос поэта». Поэзия и музыка слились в единое целое как красивая прелюдия перед началом сезона в областной филармонии.

Вечер был посвящен памяти Евгения Евтушенко. С ним связана целая эпоха поиска смысла, целей, основ бытия русской интеллигенцией в советский период.

«Вехи жизни Евгения Евтушенко посредством его стихов. То есть вся жизнь этого поэта рассказана его же стихами для пензенских зрителей», - пояснила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

В органном зале прозвучало много песен на слова Евтушенко. Поэт говорил о большом, важном, общем, а также о своем, близком, но тоже общем.

А новый сезон в областной филармонии откроется 30 сентября большим концертом Губернаторской симфонической капеллы под названием «Вера. Надежда. Любовь».

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