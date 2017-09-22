22.09.2017 | 17:04

Ритм-балет «Юнона и Авось», в музыкальную основу которого положена фонограмма одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова, уже стал классикой.

Постановка существует с 1984 года. Впервые пензенский зритель увидел ее в прошлом веке. Тогда гастроли саратовского театра стали одним из самых ярких событий в культурной жизни столицы Сурского края.

«Я здесь был в 1986 и 1985 году. Этот спектакль уже шел, мы его показывали. Безусловно, все эти люди уже пенсионеры, и я уже пенсионер. Сейчас у нас новое поколение. Но спектакль ничуть не поменялся ни в хореографии, ни тем более в музыке. Музыка полностью соответствует задумке Рыбникова. Та хореография, которая была поставлена, она сохраняется», - сообщила народный артист России Игорь Стецюр-Мова.

Балет рассказывает о судьбе русского путешественника и государственного деятеля Николая Рязанова, который в начале XIX века совершил экспедицию в Америку, где встретил женщину, навсегда покорившую его сердце.

Авторы постановки использовали лишь три факта из жизни Рязанова, олицетворяющие Мечту, Любовь и Смерть: отплытие парусников к далеким берегам, обручение с дочерью губернатора Сан-Франциско 16-летней Кончитой и гибель на пути домой.