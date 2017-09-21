21.09.2017 | 15:30

Должно быть смешно. По крайней мере такую задачу перед командами ставят создатели первого областного фестиваля КВН «Кубок профессионалов». В нем примут участие сборные веселых и находчивых из семи пензенских колледжей.

«В отличие от школьников это уже более взрослые люди, которые понимают грань, где можно шутить, а где нельзя. Ну и, конечно, у нас очень хороший ресурс административный. Тесное взаимодействие с министерством культуры и туризма. И конечно, когда было принято решение, нужно было воплощать», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

К реализации проекта, направленного на развитие кавээновского движения в Пензенской области, приступили в январе 2017 года.

Весной воспитанники восьми средних профессиональных учебных заведений прошли специальную школу популярной игры.

Теперь командам предстоит продемонстрировать свое чувство юмора уже на большой сцене. Например, Павел Ланкин знает, над чем точно будут смеяться в зрительном зале.

«Шутим об актуальном. Актуальные проблемы, новости актуальные», - пояснил Павел.

Сама игра будет состоять из двух классических кавээновских конкурсов: приветствия и разминки. Победитель получит кубок, который специально изготовят на Никольском хрустальном заводе.

Кроме того, самая смешная, по мнению членов жюри, команда попадет в 1/2 финала пензенской лиги КВН.

Итак, первый региональный фестиваль «Кубок профессионалов» состоится 27 сентября в областной филармонии. Начало в 18:00.