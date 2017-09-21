21.09.2017 | 10:21

В пятницу, 22 сентября, в 16:30 в Литературном музее состоится вечер памяти известного пензенского поэта и музыканта Игоря Мирвинского. Встречу под названием «И уйду в сентябрь без прощания…» проведет клуб творческих открытий «45 меридиан».

«В этот день в Литературном музее соберутся друзья и поклонники его творчества. Приглашаем всех желающих!» - сообщается на официальной странице клуба «45 меридиан» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним: Игорь Мирвинский и его сын погибли в аварии, которая произошла поздним вечером 8 сентября в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов.