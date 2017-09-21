21.09.2017 | 17:39

С 22 по 24 сентября в Центре здоровья и досуга Заречного пройдет юбилейный, 25-й турнир по танцевальному спорту - Кубок Росатома имени Ефима Славского «Фейерверк-2017».

«Мы приглашаем очень много гостей, лучшие танцевальные дуэты почти из 30 городов Российской Федерации. С показательной программой - вице-чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, многократные чемпионы России Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Они выступят с показательной программой латиноамериканских танцев», - сообщил вице-президент Федерации танцевального спорта Пензенской области Константин Безроднов.

22 сентября будет днем вальса. В его рамках разыграют Кубок мэра Заречного. Для участия в этом турнире приглашаются танцоры в возрасте шести лет и старше.

А 23-24-го числа стартуют соревнования среди сильнейших пар Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Красноярска, Оренбурга, Пензы и, конечно, же хозяев паркета.

«В финале, он пройдет 23-го числа, взрослые танцевальные дуэты смогут потанцевать под живой вокал, то есть в сопровождении вокальной студии «Десерт» дворца культуры «Современник». Девушки нам будут петь, а спортсмены под эту музыку танцевать», - добавил Константин Безроднов.

Турнир пройдет по четырем возрастным категориям: 12 лет и младше, 13-17 лет, 18-35 лет, 36 лет и старше.

Пары, завоевавшие призовые места, будут отмечены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Кроме того, победители выступят на гала-концерте.