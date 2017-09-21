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Культура | На территории ПГУ состоялся фестиваль русской культуры

21.09.2017|17:58
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Галина Михотина несколько дней провела без сна: готовилась к III Открытому международному фестивалю русской традиционной культуры «Жар-птица», мастерила главный символ мероприятия.

«Расписала такую щепную птицу, которая сделана специально на праздник. У нее такие уникальные есть свойства: она приносит счастье в дом, она предназначена оберегать людей и здоровье», - рассказала женщина.

Вместе с Галиной импровизированную аллею мастеров на территории ПГУ организовали умельцы из разных районов области. Все привезли с собой плоды своего труда, было видно и слышно издалека.

На призывные трели умельцев публика слеталась, как птицы к кормушке. Не оставили без внимания результаты их труда и коллеги.

«Я могу сказать, что мои обожаемые мастера, которых я очень люблю, ценю их творчество и профессионализм, в этот раз превзошли себя. Очень хорошая, бесподобная выставка», - пояснила методист областного Центра развития творчества детей и юношества Елена Новокрещенова.

Здесь были представлены различные техники декоративно-прикладного творчества. На одном из лотков керамическая посуда. Все предметы в единственном экземпляре.

«Глиняные изделия ручной работы. Допустим, этот кувшин выполнен на гончарном круге, а вот такая кружечка выполнена полностью вручную», - рассказал и показал участник фестиваля Владислав Микин.

Кстати, глину для изготовления керамики привозят из Москвы. Она специальная. Говорят, что лечебная. По отзывам мастеров, которые создают из этой глины посуду, у них после работы с таким материалом перестают болеть суставы.

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