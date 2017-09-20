20.09.2017 | 10:16

В четверг, 21 сентября, в органном зале филармонии состоится премьера литературно-музыкальной композиции, посвященной творчеству Евгения Евтушенко. Классику советской и российской поэзии в этом году исполнилось бы 85 лет.

Совместный проект под названием «Я разный...» представят актер камерного литературного театра «Голос поэта» Павел Белов, лауреат всероссийских конкурсов солистка Марта Серебрякова и квартет народных инструментов «Губернiя».

«На концерте прозвучат известные песни и стихи Евгения Евтушенко. Начало в 19:00», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.