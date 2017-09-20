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Культура | В Пензе пройдет концерт, посвященный творчеству Евгения Евтушенко

20.09.2017|10:16
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В четверг, 21 сентября, в органном зале филармонии состоится премьера литературно-музыкальной композиции, посвященной творчеству Евгения Евтушенко. Классику советской и российской поэзии в этом году исполнилось бы 85 лет.

Совместный проект под названием «Я разный...» представят актер камерного литературного театра «Голос поэта» Павел Белов, лауреат всероссийских конкурсов солистка Марта Серебрякова и квартет народных инструментов «Губернiя».

«На концерте прозвучат известные песни и стихи Евгения Евтушенко. Начало в 19:00», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Источник — фото с сайта minkult.pnzreg.ru
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