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Культура | Театр «Голос поэта» готовит вечер памяти Е. Евтушенко «Я разный...»

20.09.2017|14:50
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Актер камерного литературного театра «Голос поэта» Павел Белов вместе со своим художественным руководителем Юлией Никулиной готовит большую программу, посвященную памяти Евгения Евтушенко.

«Есть у нас древо познания добра и зла. Поэзия Евтушенко для меня - это большая такая, жирная, сочная капля с этого яблока познания добра и зла, сочная, жирная капля самого добра. И мне это нравится», - поделился Павел Белов.

Известному советскому и российскому поэту в июле 2017 года исполнилось бы 85 лет. Однако юбилейная дата - это не единственный повод для творческого вечера.

«Евтушенко связан с Пензой с 1982 года, это был первый визит его в Пензу. Второй визит был в 2008 году. О Пензе он написал интересные строки: «В Пензе вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль», - рассказала Юлия Никулина.

В программу под названием «Я разный...» вошло более 20 произведений Евгения Александровича. Зрители услышат и песни на стихи Евтушенко в исполнении Марты Серебряковой и Александра Синюкова.

Добавим, что «Голос поэта» - это уникальный в своем роде коллектив с тридцатилетней историей. Последнее время артисты выступают в Литературном музее и вот теперь выходят на большую сцену.

Творческий вечер памяти Евтушенко состоится 21 сентября в 19:00 в органном зале областной филармонии.

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