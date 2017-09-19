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Культура | В пединституте прошла презентация сборника пензенского журналиста

19.09.2017|18:38
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Теперь одни пензенцы смогут вспомнить старые газетные материалы Абрама Пекного, а другие - познакомиться с ними. Они вошли в сборник под названием «100 встреч с читателями». Презентация книги состоялась в педагогическом институте ПГУ.

За плечами Абрама Исааковича 73 года журналистской деятельности. Но он до сих пор помнит начало своей карьеры.

«Первый материал мой был, конечно, о Герое Советского Союза, летчике Павлушкине, бывшем слесаре Пензы-III, который сбил в единичных боях 17 самолетов, в коллективных 48. Мне очень трудно было с ним встретиться: он всегда был где-то на приемах», - рассказал Абрам Исаакович.

Абрам Пекный писал о судьбах пензенцев в разные годы, о культуре, истории, искусстве в нашей области.

Отбирал материалы для сборника его коллега Александр Марынов.

«Мне, например, очень показалось занимательной глава, где судебные очерки советского времени, когда за взятку в 50 рублей можно было сесть за решетку», - поделился Александр Марынов.

Увы, ознакомиться с творчеством Пекного прошлых лет смогут немногие. Сборник издан маленьким тиражом - всего в 100 экземпляров.

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