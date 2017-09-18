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Культура | Виктор Кувайцев пообещал выделить деньги на ремонт Пензенского ТЮЗа

18.09.2017|09:49
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Из городского бюджета выделят средства на ремонт Пензенского ТЮЗа. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев. В воскресенье, 17 сентября, он посетил первый в новом сезоне спектакль труппы.

На суд публики артисты представляли постановку «Экзамен на любовь» по мотивам лирики пензенского поэта, краеведа Александра Петрушкова и его дочери - начальника управления культуры города Веры Петрушковой-Фейгиной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перед тем как занавес поднялся, Виктор Кувайцев осмотрел здание театра и обсудил с Верой Фейгиной вопрос о продолжении ремонтных работ в нем.

«Расходы на дальнейший ремонт необходимо заложить в бюджет следующего года», - резюмировал глава администрации.

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