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Культура | В Лермонтовской библиотеке выступили артисты оперной студии

15.09.2017|15:54
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Три месяца не звучали в зале Лермонтовской библиотеки аплодисменты, потому что у пензенских артистов были летние каникулы. И вот новый сезон музыкальных встреч открыт.

Перед зрителями выступили участники оперной студии при областном Доме народного творчества. Коллективом руководит Эвелина Погосова. У ее подопечных нет музыкального образования. Все талантливые любители.

«Всегда я говорю, что нужно петь душой. Конечно, надо ставить голоса, что-то исправлять в дыхании. Возраст у людей такой, ну и не все, прямо скажем, обучаемые. Ну я говорю: «Обратите внимание, как пел Бернес, как пел Отс», - отметила Эвелина Погосова.

«Концертная программа называется «Не только классика», есть русские и зарубежные романсы, русские народные песни, песни эстрадного плана - Птичкина, Пахмутовой», - пояснила главный библиотекарь библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.

Представители оперной студии выступали в рамках проекта «Филармония в библиотеке».

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