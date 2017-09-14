14.09.2017 | 18:47

Центр развития творчества детей и юношества г. Пензы организовал выставку «Парад талантов». Ее решили устроить на свежем воздухе. Лучи солнца ярко освещали сделанное руками педагогов и их воспитанников.

«Девять детских объединений. «Сокольская керамика», «Фантазия», «Рукоделие для души», «Бисероплетение»... Дети занимаются, дети творят, ищут что-то для себя новое, для того чтобы потом в жизни им это помогло», - пояснила директор Центра развития творчества детей и юношества г. Пензы Светлана Макарова.

Класс «Колибри» открылся в этом году с приходом выпускницы художественного училища Юлии Колиной. Она предлагает освоить азы компьютерного дизайна.

«Детки будут делать вот такие портретики, обрабатывать их, делать календари, кружки, печатную продукцию. Обрабатываются фотографии, а затем печатаются на холсте», - рассказала Юлия.

«Сокольская керамика» - уникальное для города объединение, городские ребята вникают в секреты мастеров Сердобского района. Всегда актуальны букеты с сюрпризами - дети научились делать подарки своими руками. Но им еще многое предстоит усвоить в течение учебного года.