Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 сен 2017|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+22oC
Завтра | Ясно |
  69.10  |  $  57.67
 

Культура | В драмтеатре маленьким пензенцам покажут спектакль «Рукавичка»

14.09.2017|11:31
Печать

1 октября Пензенский драматический театр представит премьерный спектакль. Для маленьких зрителей подготовили новую сказку «Рукавичка» по пьесе Галины Латышевой.

Это один из вариантов известного сюжета про теремок, когда в оброненной рукавице приютились самые разные лесные звери.

«В спектакле заняты Александр Стешин (Пес), Наталья Прокошкина (Мышь), Юлия Кузнецова и Ольга Панина (Заяц), Юлия Кошкина и Марина Матвевнина (Лиса), Илья Кочетков и Алексей Болдырев (Волк), Мария Соловьева и Юлия Черемухина (Медведица)», - сообщается на сайте театра.

Спектакль будет демонстрироваться на малой сцене. Также артисты посетят с ним пензенские школы.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!