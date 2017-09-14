14.09.2017 | 11:31

1 октября Пензенский драматический театр представит премьерный спектакль. Для маленьких зрителей подготовили новую сказку «Рукавичка» по пьесе Галины Латышевой.

Это один из вариантов известного сюжета про теремок, когда в оброненной рукавице приютились самые разные лесные звери.

«В спектакле заняты Александр Стешин (Пес), Наталья Прокошкина (Мышь), Юлия Кузнецова и Ольга Панина (Заяц), Юлия Кошкина и Марина Матвевнина (Лиса), Илья Кочетков и Алексей Болдырев (Волк), Мария Соловьева и Юлия Черемухина (Медведица)», - сообщается на сайте театра.

Спектакль будет демонстрироваться на малой сцене. Также артисты посетят с ним пензенские школы.