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Культура | Пензенский ТЮЗ откроет сезон спектаклем по стихам Веры Фейгиной

14.09.2017|15:12
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В воскресенье, 17 сентября, в Пензенском ТЮЗе откроется новый театральный сезон. Артисты покажут спектакль «Экзамен на любовь» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Спектакль написан по мотивам лирики местного поэта и краеведа Александра Петрушкова и его дочери - начальника Управления культуры Пензы Веры Петрушковой-Фейгиной.

Режиссером-постановщиком «Экзамена на любовь» стал художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов. На сцену выйдут молодые актеры Дмитрий Ширин, Екатерина Гузеева, Дарья Куклева и Сергей Гужий.

Музыкальное сопровождение обеспечивают губернаторский ансамбль солистов «Старгород» и педагог по вокалу - руководитель ансамбля «Домисолька» Юлия Яшина, хореографические номера демонстрируют солисты ансамбля «Зоренька» Сергей и Екатерина Юдины.

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Гость|14.09.2017 15:30|

Сказок у нас народных мало? Произведений детских писателей советского периода нет? Дети сказки хотят на сцене увидеть, а не экранизацию всякой местечковой писанины.

Гость|14.09.2017 15:38|

"покажут спектакль «Экзамен на любовь» (12+)" Зачем все это? Ну дайте детям детство, хватит их пичкать вот такими "экзаменами", бабу ягу, серого волка, красную шапочку детям ставьте, успеют они еще наэкзаменоваться.

Гость|14.09.2017 15:46|

Спектакль написан... Может спектакль поставлен по произведению, филологи?

Имя: Гость
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