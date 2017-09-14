14.09.2017 | 15:12

В воскресенье, 17 сентября, в Пензенском ТЮЗе откроется новый театральный сезон. Артисты покажут спектакль «Экзамен на любовь» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Спектакль написан по мотивам лирики местного поэта и краеведа Александра Петрушкова и его дочери - начальника Управления культуры Пензы Веры Петрушковой-Фейгиной.

Режиссером-постановщиком «Экзамена на любовь» стал художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов. На сцену выйдут молодые актеры Дмитрий Ширин, Екатерина Гузеева, Дарья Куклева и Сергей Гужий.

Музыкальное сопровождение обеспечивают губернаторский ансамбль солистов «Старгород» и педагог по вокалу - руководитель ансамбля «Домисолька» Юлия Яшина, хореографические номера демонстрируют солисты ансамбля «Зоренька» Сергей и Екатерина Юдины.