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Культура | В картинной галерее открылась выставка работ Андрея Солдатенко

08.09.2017|18:41
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В картинной галерее открылась выставка работ Андрея Солдатенко под названием «Вокруг пейзажа». Этот молодой мастер впервые представил свои произведения на суд пензенских ценителей искусства.

«Его особенность среди многих саратовских художников - это стремление преодолеть этюдизм и все-таки даже в небольшом формате создать целостную, законченную картину», - отметил критик Ефим Водонос.

В экспозиции около 80 полотен, большинство из них - пейзажи. Однако среди всех выделяется картина «Доллар».

«Я работу начал делать как раз перед кризисом 2008 года. То есть задумка появилась, я начал, потом кризис произошел, и вот в 2009 году я ее закончил. Какие-то внутренние ритмы у нас во внешнем мире совпадают», - подчеркнул художник.

Увидеть эту и другие работы мастера можно ежедневно с 9:00 до 18:00.

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