08.09.2017 | 11:38

В воскресенье, 10 сентября, когда в Пензенской области будут проходить выборы депутатов Законодательного собрания, в центре хореографического искусства состоится концерт-марафон «Выборы-2017».

Мероприятие стартует в 10:00 с выступлений школы свободного движения «Метаморфоза» и хореографического ансамбля «Галатея».

С 11:00 до 12:00 на сцену поднимутся участники клуба любителей танцев «Возрождение» и студии художественного слова «Герои нашего времени».

С 12:00 до 13:30 выступят спортивно-танцевальный клуб «Грааль», студия эстрадного вокала «Ровесники» и певица Ольга Козырева.

С 13:30 до 14:00 можно будет послушать ансамбль песни и романса «Легенда», с 14:00 до 14:30 - русский народный хор «Душа России».

С 14:30 до 16:00 выступят хореографический ансамбль «Вензеля» и его студия, а также вновь поднимется на сцену певица Ольга Козырева.

Вход на концерт «Выборы-2017» бесплатный.