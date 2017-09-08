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Культура | 10 сентября в Пензе пройдет концерт-марафон «Выборы-2017»

08.09.2017|11:38
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В воскресенье, 10 сентября, когда в Пензенской области будут проходить выборы депутатов Законодательного собрания, в центре хореографического искусства состоится концерт-марафон «Выборы-2017».

Мероприятие стартует в 10:00 с выступлений школы свободного движения «Метаморфоза» и хореографического ансамбля «Галатея».

С 11:00 до 12:00 на сцену поднимутся участники клуба любителей танцев «Возрождение» и студии художественного слова «Герои нашего времени».

С 12:00 до 13:30 выступят спортивно-танцевальный клуб «Грааль», студия эстрадного вокала «Ровесники» и певица Ольга Козырева.

С 13:30 до 14:00 можно будет послушать ансамбль песни и романса «Легенда», с 14:00 до 14:30 - русский народный хор «Душа России».

С 14:30 до 16:00 выступят хореографический ансамбль «Вензеля» и его студия, а также вновь поднимется на сцену певица Ольга Козырева.

Вход на концерт «Выборы-2017» бесплатный.

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Гость|08.09.2017 12:36|

А на пл.Ленина ничего не состоится что ли?

Гость|08.09.2017 12:41|

Не чо себе вход бесплатный.

Гость|08.09.2017 13:34|

Горячую воду помним!

Гость|08.09.2017 13:54|

Гость писал(a):

Горячую воду помним!
Можете и её помянуть.

Гость|08.09.2017 17:22|

И где будет халявы больше?! Как бы не прогадать!

Имя: Гость
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