В ближайшие дни в Губернаторском доме откроется памятная выставка работ художника Ильи Глазунова, который скончался в воскресенье, 9 июля.
В Пензенской картинной галерее хранится пять произведений народного художника СССР.
«Наш музей скорбит по такой утрате для всей России», - сообщается на сайте учреждения культуры.
Напомним: российский художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет. Он основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и был ее ректором.
Глазунов являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».