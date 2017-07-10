10.07.2017 | 15:03

В ближайшие дни в Губернаторском доме откроется памятная выставка работ художника Ильи Глазунова, который скончался в воскресенье, 9 июля.

В Пензенской картинной галерее хранится пять произведений народного художника СССР.

«Наш музей скорбит по такой утрате для всей России», - сообщается на сайте учреждения культуры.

Напомним: российский художник Илья Глазунов умер в возрасте 87 лет. Он основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и был ее ректором.

Глазунов являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».