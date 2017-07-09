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Культура | В Пензенской картинной галерее готовятся к открытию новой выставки

09.07.2017|11:14
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14 июля в Пензенской картинной галерее имени Савицкого откроется выставка «Беспокойного моря душа…», посвященная 200-летию со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского.

Сотрудники музея уже начали подготовку, в настоящее время почти полностью сформирован состав экспозиции.

В нее вошли работы таких русских мастеров-маринистов, как И. Айвазовский, А. Боголюбов, И. Репин, А. Киселев, И. Ендогуров, Л. Лагорио, А. Куинджи, А. Бенуа, В. Фельдман, А. Дорогов, М. Бочаров, Р. Судковский, В. Борисов-Мусатов, М. Доливо-Добровольский.

«Помимо отечественных художников, в экспозиции будет представлено западноевропейское искусство - голландская, бельгийская, французская, австрийская, итальянская школы», - сообщается на сайте региональных музеев.

Также с 17 по 23 июля в Пензенской картинной галерее пройдет «Неделя Айвазовского» - творческая акция, включающая экскурсии и мастер-классы на базе выставки.

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Гость|09.07.2017 12:30|

Здесь заголовок нормальный. А то какой-то ненормальный писал в "губернаторском доме".

Имя: Гость
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