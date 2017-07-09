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Культура | В Пензе студия танца «Комплимент» устроила летний бал

09.07.2017|11:14
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В Пензе состоялся летний бал, его проводила студия историко-бытового танца «Комплимент». Атмосфера была такой же, как несколько веков назад: дамы в вечерних платьях, кавалеры в элегантных костюмах.

«Мы решили пригласить побольше гостей. В нашем городе нет ни одного коллектива, который изучал бы не только танцы, но и ту эпоху», - отметила руководитель студии историко-бытового танца «Комплимент» Светлана Мокина

Площадкой для юбилейной, пятой встречи выбрали центр хореографического искусства. Среди участников были люди разного возраста. В вальсе кружились и школьники, и пенсионеры.

Многие из этих танцоров не первый год занимаются в студии «Комплимент» и с удовольствием посещают такие балы. Они танцуют, общаются и, конечно же, демонстрируют свои роскошные вечерние туалеты.

Кстати, большинство из представленных нарядов созданы руками их владельцев. Причем у многих дам в гардеробе несколько платьев, ведь в XIX веке появляться на балу два раза в одном и том же считалось дурным тоном.

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