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Культура | Пензенская область присоединится к всероссийскому экосубботнику

09.07.2017|12:31
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С 2 по 30 сентября Пензенская область примет участие в экосубботнике «Зеленая Россия».

Акция, которая ежегодно проходит по всей стране, направлена на улучшение экологической обстановки, а также повышение уровня культуры людей.

Участниками субботника могут стать организации, предприятия, общественные объединения, жители городов и сел Пензенской области.

Победителей определят в конкурсах на самое массовое участие, лучший экорепортаж, лучшую пресс-службу и лучший сценарий проведения акции. Их наградят ценными подарками и памятными призами.

«Информацию о конкурсе можно узнать на сайте genyborka.ru», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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