08.07.2017 | 17:40

В руках у директора Пензенской картинной галереи Кирилла Застрожного редкое полотно кисти Ильи Репина. Оно станет частью выставки работ всемирно известных маринистов, чьи произведения хранятся в запасниках музея.

«Видно и закат, и клубящийся над жерлом Везувия дымок… Репин уникально открывается здесь», - отметил Кирилл Застрожный.

Выставка будет посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Центральной в экспозиции станет его картина «Ночь», написанная в 1849 году. Наряду с ней публика увидит около 40 работ других прославленных живописцев середины XVII - начала XX века, воспевавших в своем творчестве красоты водной стихии.

«Это будет очень интересно: рассказ о творчестве художника, о сюжетах картин», - уточнил Кирилл Застрожный.

Открытие выставки маринистов в Губернаторском доме запланировано на 14 июля. Затем будет объявлена неделя Айвазовского, в течение которой любой посетитель сможет стать участником мастер-классов и нарисовать собственную маленькую картину на морскую тему.