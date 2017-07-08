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Культура | В Губернаторском доме откроется выставка художников-маринистов

08.07.2017|17:40
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В руках у директора Пензенской картинной галереи Кирилла Застрожного редкое полотно кисти Ильи Репина. Оно станет частью выставки работ всемирно известных маринистов, чьи произведения хранятся в запасниках музея.

«Видно и закат, и клубящийся над жерлом Везувия дымок… Репин уникально открывается здесь», - отметил Кирилл Застрожный.

Выставка будет посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Центральной в экспозиции станет его картина «Ночь», написанная в 1849 году. Наряду с ней публика увидит около 40 работ других прославленных живописцев середины XVII - начала XX века, воспевавших в своем творчестве красоты водной стихии.

«Это будет очень интересно: рассказ о творчестве художника, о сюжетах картин», - уточнил Кирилл Застрожный.

Открытие выставки маринистов в Губернаторском доме запланировано на 14 июля. Затем будет объявлена неделя Айвазовского, в течение которой любой посетитель сможет стать участником мастер-классов и нарисовать собственную маленькую картину на морскую тему.

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Гость|08.07.2017 18:35|

А почему картинную галерею им. Савицкого нельзя просто так и назвать в заголовке? Выпендрёж дешёвый.

Имя: Гость
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