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Культура | Тихвинскую ярмарку в с. Радищево посетили сотни жителей области

08.07.2017|11:42
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В субботу, 8 июля, сотни жителей Пензенской области собрались на Тихвинской ярмарке, проводимой на территории музея-усадьбы Александра Радищева в Кузнецком районе.

На фольклорный праздник приехало много гостей из областного центра, для которых был выделен специальный транспорт, и из других районов региона. Опасения по поводу погоды не оправдались: солнце ярко светило и радовало участников мероприятия.

Посетители могли приобрести различную продукцию (выпечку, мед, шашлык, колбасы) и изделия, изготовленные мастерами. Большинство продавцов оделись в национальные костюмы.

Для юных гостей работал сельский зоопарк, где были представлены индейки, куры, кролики и даже верблюд. Ребята также могли поучаствовать в забавах и мастер-классах.

«Я впервые на этой земле, в этом месте и вижу, что оно уникально. Я встретила здесь много счастливых людей», - рассказала первый заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Также она отметила, что ярмарка уже должна выйти на новый уровень, чтобы ее увидели не только пензенцы, но и жители других регионов.

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