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Культура | В Пензе отметили 120-летие со дня рождения Анатолия Мариенгофа

06.07.2017|16:15
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В честь 120-летия со дня рождения Анатолия Мариенгофа на улице Московской, 34, организовали митинг, чтобы отдать дань памяти поэту. С 1913 по 1916 год он обучался в Пономаревской гимназии, которая располагалась по этому адресу.

«Мариенгоф обладал даром воображения, он считал, что главное в поэзии - это метафора. Его стихи насыщены яркими метафорами», - отметил кандидат филологических наук Валерий Сухов.

В нашем городе Анатолий Мариенгоф прожил пять лет с небольшими перерывами. Именно в это время он написал свои первые стихотворные строки и позже говорил, что имажинизм родился в Пензе.

В честь 120-летия со дня рождения поэта сурские литераторы читали его стихи и делились историческими данными о его жизни и творчестве.

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