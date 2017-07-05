05.07.2017 | 09:45

В субботу, 8 июля, в 10:30 в музее-усадьбе Александра Радищева в селе Радищево Кузнецкого района откроется традиционная Тихвинская ярмарка.

Ярмарка, занесенная в национальный календарь событий, была учреждена в XVIII веке женой брата Александра Николаевича Варварой Михайловной в честь Тихвинской иконы Божьей матери.

Центром действа станет интерактивная площадка «Кузнецкая слобода». Более 70 сельхозпроизводителей Кузнецкого района представят на продажу живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молочные продукты, копчености, яйца, домашний хлеб и прочую продукцию.

На постоялом дворе предложат отведать шашлык, люля-кебаб, плов, аблязовскую ушицу, дульный квас, окрошку, малосольные огурцы, кашу из печки и другие блюда.

Промышленный ряд будет представлен строительными и отделочными материалами, а также швейными изделиями. На ярмарке планируется подписание соглашений о поставке продукции с брендовыми магазинами.

Сувенирный ряд удивит обилием изделий декоративно-прикладного творчества: вышивкой и текстилем, украшениями из фоамирана, декупажем на камнях, поделками из кожи, вязаными палантинами ручной работы. Керамические и гипсовые изделия представят махалинские мастера, изделия из бересты и плетеную мебель - пензенские умельцы. Для детей приготовлен широкий выбор абашевской игрушки из Спасска.

Почетными гостями праздника в очередной раз станут народные умельцы из Мурома и Нижнего Новгорода. Впервые заявки подали мастера из Самарской и Ульяновской областей.

Желающие смогут посетить бесплатные уроки по плетению лаптей, гончарному делу, резьбе по дереву, узорному вязанию, лоскутному шитью, изготовлению тряпичных кукол и другие.

В концертной программе ярмарки примут участие фольклорные коллективы Республики Мордовии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областей.

Интерес туристов вызовут ярмарочные пятачки «Картинки из деревенской жизни», «Сельский зоопарк», «Блошиный рынок», «В тридевятом царстве», «Музыкальная слобода» и иные.

Украшением площадки «Охотничий двор» станет выступление пензенской студии сценического фехтования «Бранд». Здесь пройдет мастер-класс по метанию копья и стрельбе из лука и показательные выступления древнерусских воинов.

Учитывая пожелания любителей пассивного отдыха, впервые на ярмарке выделена зона «Тихвинская дрема» со всевозможными приспособлениями, от русской печи и кровати до кресел-качалок и шезлонгов. Для сладкого сна туристов - все сопутствующие услуги от аниматоров, от колыбельной до конкурса «Радищевский лежебока».

На ярмарке будут проводиться традиционные конкурсы «Ягодный пирог», «Коси, коса!», «Мал, да удал!» (для дошкольников в национальной одежде), «Здесь короли свели полки» (сеанс одновременной игры в шахматы).

Не меньший интерес вызовут и конкурсы, организуемые впервые: «Завей венок», «Февронья-краса», «Караоке-фолк», «Петушиные забеги». А для юных посетителей пройдет экологический квест с памятными подарками.

Их пригласят и в сказочный городок «В тридевятом царстве» со сказочными героями и интерактивными конкурсами на знание русского фольклора. Новый формат приобретет площадь детских аттракционов: на ней предусмотрены два надувных батута, ярмарочная карусель, всевозможные аттракционы с призами.

Безусловный интерес у маленьких горожан вызовет «Сельский контактный зоопарк» с ягнятами, курами, кроликами, кабанятами, фазанятами, гусятами, поросятами, дикими утками и другими животными.

Все желающие смогут покататься в карете и даже подъехать на ней к началу «Театрального пикника» с участием ведущих артистов Пензенского областного драматического театра.

Праздник украсит фотобиеннале «Мой любимый Сурский край». Кроме того, можно будет провести фотосессию с профессиональным фотографом на самых ярких ярмарочных пятачках.

Атмосферу русского лубка создадут театрализованные персонажи: бродячие цирковые артисты, скоморохи и другие. Впервые выступит семейный цыганский ансамбль «Гиля Ромен» из Сызрани.

«Тихвинская ярмарка - 2017 пройдет с участием артистов пензенской филармонии и при поддержке театрально-фестивального центра «Золотая провинция», областного отделения Русского географического общества, союза казаков, торгово-промышленной палаты», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Напомним: год назад ярмарка также прошла с размахом.