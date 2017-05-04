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Культура | В Пензе состоялся гала-концерт «Звени, наша песня, победным салютом!»

04.05.2017|18:19
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Гала-концерт фестиваля ветеранских и детских хоровых коллективов «Звени, наша песня, победным салютом!» начался с торжественной церемонии.

«Ветеранское движение в городе очень сильное, у нас 27 хоров, к которым присоединились 16 детских хоров. Всем им есть что сказать со сцены», - подчеркнула начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Участница хора «Российские березы» Светлана Еремина также была в числе участников гала-концерта. Ее коллектив выступил вместе с воспитанницами музыкальной школы. Они исполнили только одно произведение.

«Это песня «Мамин вальс», ведь темой фестиваля был именно вальс», - отметила Светлана Еремина.

Все участники гала-концерта также будут выступать 8 и 9 мая в пензенских парках и скверах в рамках фестиваля «Музыка - улицам города».

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