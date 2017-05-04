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Культура | Пензенцев пригласили посадить сирень у картинной галереи

04.05.2017|13:44
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В пятницу, 5 мая, в Пензенской картинной галерее пройдет творческая акция «Посади дерево – вспомни о войне!».

Она состоит из нескольких событий. Первым из них станет открытие выставки «Война и Победа глазами художников» в Пилястровом зале Губернаторского дома.

Кроме того, все желающие могут посадить сирень в зеленой зоне Пензенской картинной галереи.

Начало акции, приуроченной ко Дню Победы, запланировано на 15:00.

Напомним: идея создать аллею Славы у картинной галереи возникла в год 70-летия Победы. В 2016 году пять кустов сирени посадили ученики школы № 26 и сами сотрудники галереи, а также другие приглашенные.

В 2015-м было высажено десять кустов.

Планируется, что через несколько лет цветущая сирень должна окружить всю территорию картинной галереи.

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Гость|04.05.2017 14:08|

penzainform.ru писал(a):

все желающие могут посадить сирень
а я хочу посадить аллею у своего дома, куда звонить и писать?

Имя: Гость
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