В пятницу, 5 мая, в Пензенской картинной галерее пройдет творческая акция «Посади дерево – вспомни о войне!».
Она состоит из нескольких событий. Первым из них станет открытие выставки «Война и Победа глазами художников» в Пилястровом зале Губернаторского дома.
Кроме того, все желающие могут посадить сирень в зеленой зоне Пензенской картинной галереи.
Начало акции, приуроченной ко Дню Победы, запланировано на 15:00.
Напомним: идея создать аллею Славы у картинной галереи возникла в год 70-летия Победы. В 2016 году пять кустов сирени посадили ученики школы № 26 и сами сотрудники галереи, а также другие приглашенные.
В 2015-м было высажено десять кустов.
Планируется, что через несколько лет цветущая сирень должна окружить всю территорию картинной галереи.
penzainform.ru писал(a):а я хочу посадить аллею у своего дома, куда звонить и писать?