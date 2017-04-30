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Культура | В Пензе прошла «Ночь пожирателей рекламы»

30.04.2017|11:11
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В Пензе устроили «Ночь пожирателей рекламы». Это такой современный светский раут, попросту - тусовка.

«У меня на голове змеиный клубок. Знакомая пошутила, что это женский коллектив», - рассказал один из участников шоу.

Сотни горожан пришли посмотреть лучшие рекламные ролики мира. До утра они успели увидеть 400 шедевров современного коммерческого творчества.

«Цель рекламы - задействовать некие центры в мозге человека, остаться в памяти. Профессиональные ролики сняты интересно, как кино», - отметил организатор шоу «Ночь пожирателей рекламы» Александр Галкин.

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Гость|30.04.2017 11:54|

Следующей будет ночь пожирателей фекалий не долго осталось я знаю где много фекалий

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