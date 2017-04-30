30.04.2017 | 11:11

В Пензе устроили «Ночь пожирателей рекламы». Это такой современный светский раут, попросту - тусовка.

«У меня на голове змеиный клубок. Знакомая пошутила, что это женский коллектив», - рассказал один из участников шоу.

Сотни горожан пришли посмотреть лучшие рекламные ролики мира. До утра они успели увидеть 400 шедевров современного коммерческого творчества.

«Цель рекламы - задействовать некие центры в мозге человека, остаться в памяти. Профессиональные ролики сняты интересно, как кино», - отметил организатор шоу «Ночь пожирателей рекламы» Александр Галкин.