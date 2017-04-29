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Культура | В ПГУ прошел XVIII международный фестиваль французской песни

29.04.2017|17:22
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В ПГУ прошел XVIII международный фестиваль французской песни. Все готовились к концерту очень тщательно: репетировали, консультировались с преподавателями.

Режиссером-постановщиком концертной программы и почетным гостем мероприятия стал французский композитор, аранжировщик и продюсер Пьер-Мишель Вербер. Музыкант пообещал в следующий раз в качестве ответного жеста исполнить какую-нибудь русскую композицию.

«Сейчас изучаю русский язык. Конечно, слушаю и песни, но пока еще не набрался смелости, чтобы их петь», - отметил музыкант.

А вот пятилетний Тимофей Турулин не побоялся исполнить композицию на французском языке. Он выступал со своей старшей сестрой.

В 2017-м в этом фестивале приняли участие школьники из Пензы, Кузнецка и Заречного, а также студенты и выпускники ПГУ.

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