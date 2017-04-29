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Культура | Театр эстрады «Провинция» отметил 25-летие большим концертом

29.04.2017|18:18
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Пензенскому театру эстрады «Провинция» исполнилось 25 лет. С годами он только молодеет и всегда на пике моды. Свой день рождения коллектив отметил в киноконцертном зале. Зрители заняли все свободные места.

«Нам казалось, что современные номера стали сложнее, но вспомнив сегодня уже полюбившиеся танцы, мы поняли, что уже тогда они опережали свое время и даже теперь смотрятся очень свежо», - отметила руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

Полную версию юбилейного концерта театра эстрады «Провинция» смотрите в ближайшее время на 11 канале.

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