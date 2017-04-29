29.04.2017 | 15:29

Пензенцы погрузились в волшебный мир Востока. Школа танца Luxora под руководством Кристины Яшар представила свое ежегодное шоу беллиданса. В него вошло 13 абсолютно новых номеров.

Несмотря на то, что шоу-программа называется «В востоке только девушки», на сцену детской школы искусств вышли и мужчины. Это актеры Пензенского драматического театра Николай Шаповалов, Никита Кузьмин и Юрий Землянский.

«Очень много находок! Мальчики работают под нашу школу, сотрудничают с ученицами и сами учатся у них», - отметила Кристина Яшар.

Участницы коллектива не побоялись обнажить животы перед зрителями после зимы. По мнению Оксаны Потешкиной, занимаясь восточными танцами, набрать лишние килограммы практически невозможно.

«В последнее время тренировки были по пять-шесть раз в неделю, так что с формами все нормально», - заверила Оксана.

Полную версию этого шоу можно будет увидеть на 11 канале. Следите за программой.