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Культура | Пензячка представит область на окружном этапе конкурса «Татарочка-2017»

29.04.2017|17:05
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Конкурс «Татарочка-2017» обошелся без дефиле в купальниках и вечерних платьях. Женскую привлекательность оценивали по другим стандартам.

«Девушки покажут национальную одежду, как они знают наши традиции, язык, религию, как готовятся к семейной жизни», - пояснил председатель татарской национально-культурной автономии области Бакир Акжигитов.

Красоту и достоинство татарской женщины решили продемонстрировать пять участниц. Все они из разных районов области. Обязательным условием конкурса являлось приготовление национального блюда, и здесь без помощи собственных бабушек не обойтись.

«Я наблюдала за бабушкой на кухне: сколько начинки в пирожки она кладет, как делает из теста ровный шарик», - поделилась участница конкурса Лилия Асташкина.

Победительницей стала Юлия Сафаева из Сосновоборского района. Она будет представлять Пензенскую область на окружном этапе конкурса «Татарочка-2017» в Казани.

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Гость|29.04.2017 18:14|

У татарочки 2017 это в длину или в ширину, и в каких единицах измерения, в сантиметрах, метрах, километрах?

Гость|29.04.2017 18:17|

И сколько начинки в пирожок кладет?

Ровный шарик из теста?

Шарики из теста зачем делать? Надувных не хватает?

Имя: Гость
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