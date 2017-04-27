В четверг, 27 апреля, в 16:00 в Пензенском государственном краеведческом музее состоится презентация монографии «Долина древней мордвы».
Книга рассказывает об одном из уникальных уголков Нижнеломовского района Пензенской области. На окраине деревни Ражки находится древнейший памятник истории - мордовский могильник II-IV вв. Археологический материал раскрывает еще одну сторону процесса зарождения мордовского этноса.
Наряду с исследованиями в монографии также представлена концепция историко-культурного комплекса «Долина древней мордвы» как туристического объекта региона.
«Издание будет интересно преподавателям вузов, школьным учителям, работникам культуры, студентам и всем, кто интересуется историей Пензенского края», - сообщает министерство культуры и туризма области.
На территории Мордовии, как ни парадоксально, нет ни одного раннего мордовского могильника. Есть только VII—VIII веков и еще более поздние. Все древние памятники, материальная культура которых легла в основу мордвы-эрзи, находятся в Нижегородской области, мордвы-мокши — в Пензенской.