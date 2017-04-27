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Культура | В краеведческом музее представят монографию «Долина древней мордвы»

27.04.2017|11:22
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В четверг, 27 апреля, в 16:00 в Пензенском государственном краеведческом музее состоится презентация монографии «Долина древней мордвы».

Книга рассказывает об одном из уникальных уголков Нижнеломовского района Пензенской области. На окраине деревни Ражки находится древнейший памятник истории - мордовский могильник II-IV вв. Археологический материал раскрывает еще одну сторону процесса зарождения мордовского этноса.

Наряду с исследованиями в монографии также представлена концепция историко-культурного комплекса «Долина древней мордвы» как туристического объекта региона.

«Издание будет интересно преподавателям вузов, школьным учителям, работникам культуры, студентам и всем, кто интересуется историей Пензенского края», - сообщает министерство культуры и туризма области.

Источник — фото http://minkult.pnzreg.ru
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Гость|27.04.2017 11:49|

На территории Мордовии, как ни парадоксально, нет ни одного раннего мордовского могильника. Есть только VII—VIII веков и еще более поздние. Все древние памятники, материальная культура которых легла в основу мордвы-эрзи, находятся в Нижегородской области, мордвы-мокши — в Пензенской.

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