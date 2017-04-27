27.04.2017 | 11:22

В четверг, 27 апреля, в 16:00 в Пензенском государственном краеведческом музее состоится презентация монографии «Долина древней мордвы».

Книга рассказывает об одном из уникальных уголков Нижнеломовского района Пензенской области. На окраине деревни Ражки находится древнейший памятник истории - мордовский могильник II-IV вв. Археологический материал раскрывает еще одну сторону процесса зарождения мордовского этноса.

Наряду с исследованиями в монографии также представлена концепция историко-культурного комплекса «Долина древней мордвы» как туристического объекта региона.

«Издание будет интересно преподавателям вузов, школьным учителям, работникам культуры, студентам и всем, кто интересуется историей Пензенского края», - сообщает министерство культуры и туризма области.