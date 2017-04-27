27.04.2017 | 09:47

Пензенская картинная галерея имени Савицкого объявила об акции музейного селфи «Весна. Мир. Труд. Май», которая пройдет с 28 апреля по 3 мая.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно посетить выставку одной картины народного художника Станислава Никиреева «Демонстрация. 1983 год», которая представлена в Губернаторском доме, и сделать селфи на фоне этого произведения.

«Выложивший снимок в социальных сетях с хештегами #пензенскаякартиннаягалерея #галерея58 #картиннаягалерея58 #культура58 получит сувенир на память», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.