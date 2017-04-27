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Культура | Пензенцам предложили сделать музейное селфи в Губернаторском доме

27.04.2017|09:47
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Пензенская картинная галерея имени Савицкого объявила об акции музейного селфи «Весна. Мир. Труд. Май», которая пройдет с 28 апреля по 3 мая.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно посетить выставку одной картины народного художника Станислава Никиреева «Демонстрация. 1983 год», которая представлена в Губернаторском доме, и сделать селфи на фоне этого произведения.

«Выложивший снимок в социальных сетях с хештегами #пензенскаякартиннаягалерея #галерея58 #картиннаягалерея58 #культура58 получит сувенир на память», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

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Гость|27.04.2017 10:21|

Какой такой сувенир? Магнит на холодильник что ли?

Гость|27.04.2017 10:32|

Недостойно это, некультурно...

Гость|27.04.2017 10:34|

Застрожному лучше знать чо такое культур-мультур

Гость|27.04.2017 10:52|

Гость писал(a):

Недостойно это, некультурно...
Согласен полностью ! Нельзя так!

Имя: Гость
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