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Культура | В Пензе выступил канадский гитарист Вульф Мэйл

26.04.2017|18:32
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Имя Вульфа Мэйла для пензенского зрителя оказалось малоизвестным. На его концерт пришло всего около 20 человек. Музыкант из Монреаля представил в нашем городе свою программу под названием «Гитарные рифы Канады».

Недавно артисту исполнилось 50 лет. Больше 30 из них он выступает на сцене. Будучи подростком, Вульф Мейл сбежал из дома и отправился в свое первое турне.

Сейчас канадский гитарист гастролирует по всему миру. Дает около сотни концертов в год. Его музыкальная программа практически полностью состоит из авторских композиций в стилях блюз и соул.

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Гость|26.04.2017 19:06|

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