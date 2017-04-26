26.04.2017 | 18:32

Имя Вульфа Мэйла для пензенского зрителя оказалось малоизвестным. На его концерт пришло всего около 20 человек. Музыкант из Монреаля представил в нашем городе свою программу под названием «Гитарные рифы Канады».

Недавно артисту исполнилось 50 лет. Больше 30 из них он выступает на сцене. Будучи подростком, Вульф Мейл сбежал из дома и отправился в свое первое турне.

Сейчас канадский гитарист гастролирует по всему миру. Дает около сотни концертов в год. Его музыкальная программа практически полностью состоит из авторских композиций в стилях блюз и соул.