Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 апр 2017|20:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  61.51  |  $  56.31
 

Культура | В областной филармонии выступила американская певица Лори Уильямс

26.04.2017|16:05
Печать

В областной филармонии выступила американская певица Лори Уильямс. Она исполнила композиции из репертуара одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки Эллы Фицджеральд в день ее столетия.

«Конечно, Элла - это мой идол, я рада отметить ее юбилей в вашем городе», - поделилась певица.

Впервые Лори Уильямс побывала в России в 2015 году. В Пензу певица приехала уже во второй раз. Тогда и сейчас ей аккомпанировал эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд».

«Я очень волновалась в первый раз, но сейчас чувствую себя с этими музыкантами как со своей семьей», - заметила певица.

«В новой филармонии Лори Уильямс открыла череду совместных концертов. Она выделяется своей добротой», - отметил художественный руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

Лори Уильямс - ведущая вокалистка вашингтонского джазового ансамбля, обладательница степени бакалавра искусств и актриса. Ежегодно выступает на различных фестивалях в Австрии, Германии, Словакии и Швейцарии. Она была признана выдающимся преподавателем музыки и удостоена награды Mayor’s Arts Awards.

0
0
0
0
Гость|26.04.2017 18:53|

А она по-моему в Порно не снималась?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!