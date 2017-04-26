В областной филармонии выступила американская певица Лори Уильямс. Она исполнила композиции из репертуара одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки Эллы Фицджеральд в день ее столетия.
«Конечно, Элла - это мой идол, я рада отметить ее юбилей в вашем городе», - поделилась певица.
Впервые Лори Уильямс побывала в России в 2015 году. В Пензу певица приехала уже во второй раз. Тогда и сейчас ей аккомпанировал эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд».
«Я очень волновалась в первый раз, но сейчас чувствую себя с этими музыкантами как со своей семьей», - заметила певица.
«В новой филармонии Лори Уильямс открыла череду совместных концертов. Она выделяется своей добротой», - отметил художественный руководитель ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.
Лори Уильямс - ведущая вокалистка вашингтонского джазового ансамбля, обладательница степени бакалавра искусств и актриса. Ежегодно выступает на различных фестивалях в Австрии, Германии, Словакии и Швейцарии. Она была признана выдающимся преподавателем музыки и удостоена награды Mayor’s Arts Awards.
А она по-моему в Порно не снималась?