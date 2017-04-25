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Культура | Пензенцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы»

25.04.2017|16:03
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После 12-летнего перерыва пензенцев приглашают на «Ночь пожирателей рекламы». Это культовое мероприятие, главным событием которого станет показ короткометражных роликов из синематеки Жана Мари Бурсико, являющейся достоянием Французской Республики.

«Это шедевры рекламного рынка, лучшие ролики, созданные за все время существования рекламы», - подчеркнул организатор акции Александр Галкин.

Организаторы обещают, что будет не просто показ, а большое шоу с конкурсами, световым представлением, театрализованными постановками, фотозонами и дефиле.

«Все это станет проходить под модный диджейский сет. Мы заменим его на живой звук и устроим танцы», - рассказала режиссер проекта Ольга Пелевина.

Пенза станет вторым после столицы городом, где пройдет «Ночь пожирателей рекламы» в 2017 году.

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Гость|25.04.2017 19:18|

Для умалишенных

Гость|25.04.2017 19:41|

Там ниже на тему, "Гусеницы пожиратели пластмассы"

Имя: Гость
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