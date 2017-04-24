24.04.2017 | 16:10

Дипломы лауреатов и участников открытого городского конкурса «Перекресток надежд» вручены, позади отборочные туры. Настал день гала-концерта. На сцене центра хореографического искусства выступили лучшие танцевальные коллективы.

«Этот фестиваль включает в себя конкурсное задание. Каждый коллектив готовится по определенной теме, в 2017-м мероприятие посвятили Году экологии», - сообщил директор центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

Первое место у ансамбля «Карусель». Девушки победили в своей номинации, представив самобытный стильный номер.

«Все хороводы будут разными, каждый коллектив по-своему показывает этот танец», - отметила участница ансамбля «Карусель» Елизавета Великоростова.

Талантливых танцоров оказалось так много, что концерт пришлось разбить на две части. Публика наслаждалась зрелищем, запасаясь впечатлениями до следующего «Перекрестка надежд».