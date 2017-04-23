23.04.2017 | 10:49

В субботу, 22 апреля, в Пензе завершился VI Международный театральный фестиваль «Золотая провинция». Он проходил с 17 по 22 апреля на пяти сценических площадках Пензы и Кузнецка.

По итогам фестиваля областной драматический театр получил два диплома. Жюри отметило его почетным дипломом за спектакль «Щелкунчик» и дипломом в номинации «Лучшая женская роль» (он достался заслуженной артистке России Галине Репной, сыгравшей бабушку в камерном спектакле «Путь левой руки»).

Среди любительских коллективов диплом «За творческую смелость» получил спектакль «Наташина мечта» учебного театра «УТРО» пензенской детской музыкальной школы имени Виктора Чеха.

Диплом «За лучший актерский ансамбль» достался театральной школе «Ступени» из Кузнецка за спектакль «Загадка старого дома», диплом «За лучшую режиссуру» - молодежному театру Кирилла Королева из Москвы за спектакль «Что случилось в зоопарке».

«Лучшим спектаклем фестиваля жюри назвало постановку «Революция» образцового творческого коллектива - театрального объединения «Маленькая страна - 42-я улица» пензенской гимназии № 42», - сообщили в драмтеатре.