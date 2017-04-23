Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|23 апр 2017|14:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  60.32  |  $  56.23
 

Культура | Около сотни пензенцев участвовали в акции «Библионочь-2017»

23.04.2017|12:51
Печать

С 2012 года в России проходит акция «Библионочь». В шестой раз к ней присоединилась и Пенза. Главное книгохранилище области распахнуло свои двери для горожан после захода солнца.

«Это возможность вырваться из привычного круга забот и узнать что-то новое. Мероприятие меня очень заинтересовало», - отметила жительница Пензы Ирина Налдеева.

Ночью гостей областной библиотеки имени Лермонтова ждала насыщенная программа. Пензенцы могли почитать произведения Евгения Евтушенко, побывать на презентации коллекционных изданий, посетить творческие встречи с известными людьми и различные мастер-классы.

«Кроме того, впервые в России организована акция «Народное сочинение». Все желающие в течение 45 минут пишут на одну из предложенных тем. Лучшие сочинения будут включены в сборник, который выйдет осенью 2017 года», - рассказала куратор акции «Библионочь-2017» в Пензенской области Екатерина Аксенова.

Для самых юных читателей организовали научно-развлекательную программу, в ходе которой дети стали свидетелями и участниками увлекательных экспериментов. Это мероприятие получило название «Библиосумерки».

Акция в областной библиотеке завершилась глубоко за полночь. В ней приняли участие около сотни пензенцев.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!