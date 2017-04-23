23.04.2017 | 12:51

С 2012 года в России проходит акция «Библионочь». В шестой раз к ней присоединилась и Пенза. Главное книгохранилище области распахнуло свои двери для горожан после захода солнца.

«Это возможность вырваться из привычного круга забот и узнать что-то новое. Мероприятие меня очень заинтересовало», - отметила жительница Пензы Ирина Налдеева.

Ночью гостей областной библиотеки имени Лермонтова ждала насыщенная программа. Пензенцы могли почитать произведения Евгения Евтушенко, побывать на презентации коллекционных изданий, посетить творческие встречи с известными людьми и различные мастер-классы.

«Кроме того, впервые в России организована акция «Народное сочинение». Все желающие в течение 45 минут пишут на одну из предложенных тем. Лучшие сочинения будут включены в сборник, который выйдет осенью 2017 года», - рассказала куратор акции «Библионочь-2017» в Пензенской области Екатерина Аксенова.

Для самых юных читателей организовали научно-развлекательную программу, в ходе которой дети стали свидетелями и участниками увлекательных экспериментов. Это мероприятие получило название «Библиосумерки».

Акция в областной библиотеке завершилась глубоко за полночь. В ней приняли участие около сотни пензенцев.