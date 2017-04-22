22.04.2017 | 11:00

В отделе краеведения Кузнецкого музейно-выставочного центра открылась выставка «Самоуправление в истории города Кузнецка». Она посвящена сравнительно молодому празднику - Дню местного самоуправления, который с 2013 года отмечается в России 21 апреля.

На выставке можно увидеть фото здания Кузнецкой городской управы, первую земскую почтовую марку Кузнецкого уезда, приглашения от головы города, визитку бухгалтера Кузнецкой уездной земской управы и документы, знакомящие с работой этого ведомства: журналы и доклады уездного земского собрания, отчеты о суммах земства за 1900 год.

Также в музее представлены экспонаты из Саратова: труды статистического отдела губернской земской управы 1893 года, сборник земства 1892 года, издание губернской ученой архивной комиссии «К 50-летию земских учреждений», доклады ревизионной комиссии по ревизии финансовых отчетов губернской земской управы с 1902 по 1908 год.

«Кроме того, посетители могут увидеть канцелярские принадлежности конца XIX - начала ХХ века», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.