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Культура | В Кузнецке открылась выставка, посвященная местному самоуправлению

22.04.2017|11:00
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В отделе краеведения Кузнецкого музейно-выставочного центра открылась выставка «Самоуправление в истории города Кузнецка». Она посвящена сравнительно молодому празднику - Дню местного самоуправления, который с 2013 года отмечается в России 21 апреля.

На выставке можно увидеть фото здания Кузнецкой городской управы, первую земскую почтовую марку Кузнецкого уезда, приглашения от головы города, визитку бухгалтера Кузнецкой уездной земской управы и документы, знакомящие с работой этого ведомства: журналы и доклады уездного земского собрания, отчеты о суммах земства за 1900 год.

Также в музее представлены экспонаты из Саратова: труды статистического отдела губернской земской управы 1893 года, сборник земства 1892 года, издание губернской ученой архивной комиссии «К 50-летию земских учреждений», доклады ревизионной комиссии по ревизии финансовых отчетов губернской земской управы с 1902 по 1908 год.

«Кроме того, посетители могут увидеть канцелярские принадлежности конца XIX - начала ХХ века», - сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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Гость|22.04.2017 11:29|

Представлены вещи принадлежащие непростым-достойным людям, почётное место в экспозиции занимает ящик Бакарди.

Гость|22.04.2017 12:46|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

Имя: Гость
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